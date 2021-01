Covid in Cina, 138 nuovi casi e un morto. È il primo dopo otto mesi (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Cina ha registrato ieri un nuovo decesso legato al Covid-19, il primo in otto mesi. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Laha registrato ieri un nuovo decesso legato al-19, ilin. Lo ha reso noto la Commissione sanitaria nazionale nei suoi aggiornamenti quotidiani, precisando che il caso è ...

Agenzia_Ansa : #Covid, focolai in #Cina, 22 milioni di persone in lockdown. Misure restrittive per tre città nella provincia di He… - TgLa7 : #Covid: Cina, lockdown per 22 milioni di persone in Hebei. Stretta su citta' di Langfang, dista mezz'ora d'auto da Pechino - Corriere : In Cina 28 milioni di persone in quarantena. E il vaccino Sinovac funziona al 50% - hashtag24news1 : Nuovo picco di contagi da Covid-19 in Cina, che ha registrato 138 casi, il numero più alto dal 5 marzo scorso, e un… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, #Cina: un decesso per la prima volta dopo 8 mesi -