Covid, il prof. Burioni: “Ho avuto solo un lieve dolore al braccio, è un vaccino che non ha effetti collaterali interessanti” (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’emergenza Covid-19 ha segnato l’Italia e il mondo intero. Nonostante la pandemia sia nella sua fase più acuta, la speranza arrivata qualche settimana fa grazie all’annuncio del vaccino contro il Coronavirus. A parlare del vaccino, qualche giorno fa, ci ha pensato anche Roberto Burioni, docente ordinario di virologia e microbiologia all’università Vita-Salute del San Raffaele L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’emergenza-19 ha segnato l’Italia e il mondo intero. Nonostante la pandemia sia nella sua fase più acuta, la speranza arrivata qualche settimana fa grazie all’annuncio delcontro il Coronavirus. A parlare del, qualche giorno fa, ci ha pensato anche Roberto, docente ordinario di virologia e microbiologia all’università Vita-Salute del San Raffaele L'articolo

La7tv : #ottoemezzo Il prof. Massimo #Galli è fuori di sé per la gestione dei vaccini: 'Perchè vaccinare chi è guarito dal… - BarraFed : @PaoloGentiloni Un Prof Universitario diceva che non basta infilare la parolina covid nel titolo del paper per fare ricerca sul covid. - DupuisSimonetta : RT @AStramezzi: Un ottimo lavoro del Prof. Cavanna. Anche i malati di Cancro, possono essere salvati dal Covid-19 - MBattistina : RT @Storace: Il prof. #Ricciardi teme per la poltrona di #Speranza (e per la sua) - AndreaSamanna : RT @Storace: Il prof. #Ricciardi teme per la poltrona di #Speranza (e per la sua) -