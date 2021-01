Covid, il Cdm approva il nuovo decreto e proroga l'emergenza al 30 aprile | Spostamenti tra Regioni vietati fino al 15 febbraio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Cdm ha approvato il nuovo decreto legge con le misure anti- Covid . Il provvedimento proroga lo stato d'emergenza fino al 30 aprile , come anticipato dal ministro Speranza in Parlamento. Previsto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Cdm hato illegge con le misure anti-. Il provvedimentolo stato d'al 30, come anticipato dal ministro Speranza in Parlamento. Previsto ...

Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - MediasetTgcom24 : Covid, il Cdm approva il nuovo decreto e proroga l'emergenza al 30 aprile | Spostamenti tra Regioni vietati fino al… - GiocoNews_it : Approvato dal Consiglio dei ministri il nuovo decreto-legge per il contenimento del #Covid, c'è anche l'istituzione… - anna30048679 : RT @_GrayDorian: #Conte, il capo di un governo di cui si ignora se abbia o meno la fiducia del Parlamento, riunisce un CdM per stabilire la… - infoitinterno : Covid, Cdm approva Decreto: domenica le nuove fasce, vietati spostamenti tra regioni -