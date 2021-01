Covid, il bollettino di oggi: 17.246 nuovi casi e 522 morti, calano le intensive (Di giovedì 14 gennaio 2021) Covid bollettino oggi 14 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 17.246 i nuovi casi di positività al coronavirus e 522 i morti nelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 160.585; il rapporto positivi tamponi è al 10,7%, in crescita rispetto a ieri (8,9%). (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.557, in calo di 22 rispetto a ieri. Oltre 20mila in più i guariti, in totale salgono a 1.694.051. Le regioni che oggi fanno registrare il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (2.587), Veneto (2.076) e Sicilia (1.867). Nel Lazio oggi 1.816 casi positivi e 47 morti, a Roma oltre 900 ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)14 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 17.246 idi positività al coronavirus e 522 inelle ultime 24 ore. I tamponi eseguiti sono 160.585; il rapporto positivi tamponi è al 10,7%, in crescita rispetto a ieri (8,9%). (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.557, in calo di 22 rispetto a ieri. Oltre 20mila in più i guariti, in totale salgono a 1.694.051. Le regioni chefanno registrare il maggior numero disono Lombardia (2.587), Veneto (2.076) e Sicilia (1.867). Nel Lazio1.816positivi e 47, a Roma oltre 900 ...

