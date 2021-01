Covid, Federalberghi: nel 2020 perse 236 milioni presenze per -54,1% (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, lancia l'allarme per un comparto segnato dal Covid e in profonda crisi, quantificando 'per il 2020 una perdita di 236 milioni di presenze (-54,1% rispetto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Bernabò Bocca, presidente di, lancia l'allarme per un comparto segnato dale in profonda crisi, quantificando 'per iluna perdita di 236di(-54,1% rispetto ...

MediasetTgcom24 : Covid, Federalberghi: nel 2020 perse 236 milioni presenze per -54,1% #Federalberghi - elsoeta : RT @MediasetTgcom24: Covid, Federalberghi: nel 2020 perse 236 milioni presenze per -54,1% #Federalberghi - MassimoChiaram7 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Federalberghi: nel 2020 perse 236 milioni presenze per -54,1% #Federalberghi - ilNonnoSimpson : RT @MediasetTgcom24: Covid, Federalberghi: nel 2020 perse 236 milioni presenze per -54,1% #Federalberghi - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Federalberghi: nel 2020 perse 236 milioni presenze per -54,1% #Federalberghi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Federalberghi Federalberghi-Confcommercio: “patentino” vaccinazione covid salverebbe stagione turistica La Gazzetta della Val d'Agri Covid, Federalberghi: nel 2020 perse 236 milioni presenze per -54,1%

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, lancia l'allarme per un comparto segnato dal Covid e in profonda crisi, quantificando "per il 2020 una perdita di 236 milioni di presenze (-54,1% rispetto a ...

“Settore alberghiero, una crisi senza fine”

Federalberghi Confcommercio e Assohotel Confesercenti: “Devono essere rimossi i divieti agli spostamenti. Ristori insufficienti” ...

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, lancia l'allarme per un comparto segnato dal Covid e in profonda crisi, quantificando "per il 2020 una perdita di 236 milioni di presenze (-54,1% rispetto a ...Federalberghi Confcommercio e Assohotel Confesercenti: “Devono essere rimossi i divieti agli spostamenti. Ristori insufficienti” ...