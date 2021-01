Covid, cittadino abruzzese ricorre contro il governo: “Dpcm violano le libertà personali” (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Aquila, 14 gen – Un cittadino abruzzese ha deciso di ricorrere al Tar contro il governo che, con i numerosi Dpcm fatti per fronteggiare l’emergenza Covid, avrebbe violato le sue libertà personali. Il cittadino abruzzese chiede i danni al governo Nel ricorso amministrativo di un cittadino abruzzese si contestano tutti i provvedimenti adottati negli ultimi mesi dal governo di Giuseppe Conte per fronteggiare l’emergenza da Covid-19. Secondo l’Ansa le rimostranze arrivano fino all’ultimo Dpcm dell’11 dicembre che ha cambiato la classificazione della sua regione di residenza. Nell’ordinanza il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 gennaio 2021) L’Aquila, 14 gen – Unha deciso dire al Tarilche, con i numerosifatti per fronteggiare l’emergenza, avrebbe violato le sue. Ilchiede i danni alNel ricorso amministrativo di unsi contestano tutti i provvedimenti adottati negli ultimi mesi daldi Giuseppe Conte per fronteggiare l’emergenza da-19. Secondo l’Ansa le rimostranze arrivano fino all’ultimodell’11 dicembre che ha cambiato la classificazione della sua regione di residenza. Nell’ordinanza il ...

ROMA – Sarà deciso direttamente nel merito, il prossimo 14 luglio, il ricorso amministrativo con il quale un cittadino abruzzese contesta tutti i provvedimenti adottati negli ultimi mesi per fronteggi ...

