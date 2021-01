Covid, Azzolina: “Priorità vaccini per la scuola. Dad non può sostituire presenza” (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La didattica digitale, strumento utile per la gestione dell’emergenza e risorsa per la scuola del futuro, non può sostituire la didattica in presenza. I ragazzi hanno bisogno di recuperare quella dimensione di socialità indispensabile per la loro crescita. Desta preoccupazione anche l’aumento del fenomeno dell’abbandono scolastico”. È quanto ha affermato la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina rispondendo al Question time alla Camera. “Per quanto riguarda i vaccini, – ha sottolineato Azzolina – è chiaro a tutti che la scuola sia un servizio pubblico essenziale. Sin dall’avvio del confronto sulla elaborazione del piano vaccinale ho chiesto e ottenuto di garantire Priorità al personale scolastico. Auspico dunque che si proceda ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La didattica digitale, strumento utile per la gestione dell’emergenza e risorsa per ladel futuro, non puòla didattica in. I ragazzi hanno bisogno di recuperare quella dimensione di socialità indispensabile per la loro crescita. Desta preoccupazione anche l’aumento del fenomeno dell’abbandono scolastico”. È quanto ha affermato la ministra dell’Istruzione Luciarispondendo al Question time alla Camera. “Per quanto riguarda i, – ha sottolineato– è chiaro a tutti che lasia un servizio pubblico essenziale. Sin dall’avvio del confronto sulla elaborazione del piano vaccinale ho chiesto e ottenuto di garantireal personale scolastico. Auspico dunque che si proceda ...

