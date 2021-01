Covid, Arcuri: “Vaccinato l’1,5% degli italiani, in Germania l’1%. Niente trionfalismi, ma abbiamo iniziato nel migliore dei modi” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “In Italia è stato Vaccinato finora l’1,5% della popolazione, in Germania l’1% e in Francia lo 0,37%. Questo è tutt’altro che un segno di un trionfalismo, siamo all’inizio di un lungo cammino. Ma lasciatemi dire che lo abbiamo iniziato nel migliore dei modi”. A sottolinearlo, il Commissario straordinario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso di una conferenza stampa a Roma, all’Auditorium di Invitalia, per fare il punto sulle attività di contenimento e contrasto all’epidemia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “In Italia è statofinora l’1,5% della popolazione, ine in Francia lo 0,37%. Questo è tutt’altro che un segno di un trionfalismo, siamo all’inizio di un lungo cammino. Ma lasciatemi dire che loneldei”. A sottolinearlo, il Commissario straordinario per l’Emergenza-19, Domenico, nel corso di una conferenza stampa a Roma, all’Auditorium di Invitalia, per fare il punto sulle attività di contenimento e contrasto all’epidemia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

