Covid | approvato nuovo decreto legge | cosa succede dal 16 gennaio

Niente spostamenti fra regioni fino al 15 febbraio e via libera all’area «bianca». Confermata la regola delle visite ad amici o parenti in massimo due persone fino al 5 marzo.

Il consiglio dei ministri convocato mercoledì sera alle 21,30 in piena crisi politica, ha dato il via libera al provvedimento che limita i movimenti dei cittadini anche in fascia gialla e fa entrare d ...

