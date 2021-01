Covid-19, stato d’emergenza fino al 30 aprile. Cosa cambia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 13 gennaio, il decreto legge Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell`emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l`anno 2021, prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza. Sul sito del ministero della Salute pubblicate le principali novità del decreto legge: Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l`eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.Dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 13 gennaio, il decreto legge Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell`emergenza epidemiologica da-19 e di svolgimento delle elezioni per l`anno 2021, prorogando al 302021 lodi emergenza. Sul sito del ministero della Salute pubblicate le principali novità del decreto legge: Il decreto conferma,al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l`eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.Dal 16 gennaio 2021 eal 5 marzo 2021 è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso ...

Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - Agenzia_Ansa : Il #Cts raccomanda lo stato di emergenza fino a luglio #Covid #ANSA - Tg3web : A Cosenza, un dirigente sanitario avrebbe somministrato vaccini anti-covid ad amici e parenti che non ne avevano an… - amnesia96225614 : RT @byoblu: L'efficacia dei vaccini anti covid di Moderna e Pfizer sarebbe tra il 19% e il 29%. A rivelarlo, in un editoriale pubblicato su… - anitaelaura : RT @byoblu: L'efficacia dei vaccini anti covid di Moderna e Pfizer sarebbe tra il 19% e il 29%. A rivelarlo, in un editoriale pubblicato su… -