Covid-19, Musumeci chiede al governo: “La Sicilia sia zona rossa per 14 giorni” (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Alla luce dell'aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la 'zona rossa' in Sicilia". Lo ha detto il governatore Nello Musumeci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Alla luce dell'aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto alcentrale la proposta di dichiarare per due settimane la '' in". Lo ha detto il governatore Nello. L'articolo .

PressFutura : #futurapress Dopo il nuovo aggiornamento dei dati di oggi - taormina_web : Covid: Musumeci a Roma, Sicilia “rossa” per due settimane - grecale66 : RT @rep_palermo: Covid, Musumeci a Roma: Sicilia 'rossa' per due settimane [di Giusi Spica] [aggiornamento delle 18:42] - esperonews : Covid: Musumeci a Roma, Sicilia 'rossa' per due settimane - GioPepi : NELLO MUSUMECI la Sicilia sia zona rossa per due settimane . Lo chiede il presidente della Regione al governo di R… -