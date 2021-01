Covid-19 | il bollettino di giovedì 14 gennaio | 17 246 casi con 522 morti Ritorna a salire il tasso di positività

Adnkronos : #Covid #Puglia, 1.524 contagi e 24 morti: il bollettino - reportrai3 : #Report questa sera 21.20 @RaiTre ? Covid-19: il bollettino quotidiano non dà una fedele rappresentazione della rea… - SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - mister_ricci : RT @ilpost: I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 14 gennaio - Gazzettino : #Covid Italia oggi, bollettino 14 gennaio 2021: 17.246 nuovi casi e 522 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Sono 17.246 i nuovi casi di Covid in Italia. Lo dice il consueto bollettino del ministero della salute di oggi giovedì 14 gennaio 2021 ...Meno tamponi rispetto a ieri e un numero più elevato di casi: su 9.191 test per l'infezione da Covid-19, nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 1.524 ...