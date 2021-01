Covid-19, Capua: “Tutti vaccinati nel 2022. Solo nel 2023 si potrà andare in giro senza mascherina” (Di giovedì 14 gennaio 2021) La virologa Ilaria Capua non prevede tempi brevissimi per vaccinare Tutti quanti contro il Covid-19 e per abbandonare la mascherina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) La virologa Ilarianon prevede tempi brevissimi per vaccinarequanti contro il-19 e per abbandonare la. L'articolo .

fattoquotidiano : Covid, Ilaria Capua su La7: “Fine della pandemia? Se la campagna vaccinale va bene, non prima del 2023. Ora ci vuol… - La7tv : #dimartedi La previsione della virologa Ilaria Capua: 'Mi dispiace, ma non credo che prima del 2023 ci potrà essere… - Franciscktrue : RT @TgLa7: #Covid: Capua, nel 2022 tutti vaccinati,nel 2023 via mascherine - sandracostanti3 : RT @TgLa7: #Covid: Capua, nel 2022 tutti vaccinati,nel 2023 via mascherine - GHERARDIMAURO1 : RT @TgLa7: #Covid: Capua, nel 2022 tutti vaccinati,nel 2023 via mascherine -