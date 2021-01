Covid: 17.246 nuovi casi e 522 morti (Di giovedì 14 gennaio 2021) I nuovi casi di Coronavirus in Italia sono 17.246, mentre i morti sono 522. Lo riporta il ministero della Salute. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 507 vittime e 15.774 nuovi casi. I tamponi effettuati sono stati 160.585. Indice di positività al 10,7%. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Idi Coronavirus in Italia sono 17.246, mentre isono 522. Lo riporta il ministero della Salute. Entrambi i dati sono in aumento rispetto a ieri, quando si erano registrate 507 vittime e 15.774. I tamponi effettuati sono stati 160.585. Indice di positività al 10,7%.

