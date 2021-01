Cosa succede tra Guenda Goria e Filippo Nardi? “Ci siamo parlati al telefono e…”, la verità (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il percorso di Guenda Goria si è interrotto prima di quello di mamma Maria Teresa Ruta. Le due donne, all’interno del reality, hanno potuto discutere di alcune cose importanti riguardo il privato. Adesso Guenda attende che la mamma esca per poter stare insieme, sicuramente si aspetta di vederla almeno sul podio del Grande Fratello Vip. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il percorso disi è interrotto prima di quello di mamma Maria Teresa Ruta. Le due donne, all’interno del reality, hanno potuto discutere di alcune cose importanti riguardo il privato. Adessoattende che la mamma esca per poter stare insieme, sicuramente si aspetta di vederla almeno sul podio del Grande Fratello Vip. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Marcozanni86 : Ma...ma..come? L'estremista Boris Johnos, il pericolo dei sovranisti per la tenuta democratica, i diritti umani com… - msgelmini : Conte venga in Parlamento e dica la verità agli italiani. Cosa succede adesso? Siamo l’unico Paese ad affrontare ne… - ilriformista : Non è stato facile decidere di andare fino in fondo. Ma è stato necessario per spazzare via i quintali di ipocrisia… - memole721 : @1francidmt Ma chi? Cosa? Che succede? ???? - 9YGUK : si è sempre una cosa di passaggio per tutti. sempre. quando mi apro a qualcuno succede questo, mi distruggono. e I… -