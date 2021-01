Cosa prevede il decreto con le nuove restrizioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonostante la crisi oramai aperta, il governo ha approvato il decreto legge che stabilisce nuove restrizioni per il contenimento della pandemia da coronavirus in tutta Italia. Tra le principali novità del decreto c’è il divieto di spostarsi tra regioni, anche se zone “gialle”, e l’introduzione di una zona “bianca” per le regioni con una circolazione del coronavirus particolarmente ridotta e un livello di rischio giudicato basso. Lombardia e Calabria sono invece a rischio di tornare in lockdown per tre settimane. Il provvedimento, si legge sulla Stampa, proroga innanzitutto lo stato di emergenza fino al 30 aprile, mentre le nuove regole saranno in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Non si potranno inoltre varcare i confini della propria regione, anche se in fascia gialla, mentre se si è in fascia ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonostante la crisi oramai aperta, il governo ha approvato illegge che stabilisceper il contenimento della pandemia da coronavirus in tutta Italia. Tra le principali novità delc’è il divieto di spostarsi tra regioni, anche se zone “gialle”, e l’introduzione di una zona “bianca” per le regioni con una circolazione del coronavirus particolarmente ridotta e un livello di rischio giudicato basso. Lombardia e Calabria sono invece a rischio di tornare in lockdown per tre settimane. Il provvedimento, si legge sulla Stampa, proroga innanzitutto lo stato di emergenza fino al 30 aprile, mentre leregole saranno in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Non si potranno inoltre varcare i confini della propria regione, anche se in fascia gialla, mentre se si è in fascia ...

SergioParisi8 : RT @teamsalemioff: “La gente che insulta cosa fa di superlativo? Va bene dire non mi piace ma perchè denigrare. C'è tanta cattiveria, io mi… - miogenere : RT @teamsalemioff: “La gente che insulta cosa fa di superlativo? Va bene dire non mi piace ma perchè denigrare. C'è tanta cattiveria, io mi… - SaraSanfi : RT @teamsalemioff: “La gente che insulta cosa fa di superlativo? Va bene dire non mi piace ma perchè denigrare. C'è tanta cattiveria, io mi… - teamsalemioff : “La gente che insulta cosa fa di superlativo? Va bene dire non mi piace ma perchè denigrare. C'è tanta cattiveria,… - RenzoCianchetti : RT @Deiana_Luca9: È gravissimo esattamente cosa ? C'è un articolo che prevede che Conte non possa essere sfiduciato ? -