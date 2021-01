Coronavirus | Vaccinato Papa Francesco | ‘Dal punto di vista etico credo debbano farlo tutti’

(Di giovedì 14 gennaio 2021)è stato, lo afferma il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Posso confermare che nell’ambito del programma di vaccinazione dello Stato della Città del Vaticano a oggi è stata somministrata la prima dose del vaccino per il Covid-19 ae alemerito.” Il vaccino eticamente corretto “Ioche eticamente tuttiprendere il vaccino” Queste le parole di. Ieri la notizia della vaccinazione delera già trapelata da altre fonti. Inoltre Monsignor Georg Gaenswein con un’ interrilasciata a un’agenzia cattolica ha dichiarato che anche Benedetto XVI si sarebbe. Come in ...

