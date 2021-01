Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 14 gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 14 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 14 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 14 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 17.246 Tamponi eseguiti: 160.585 Nuovi decessi: 522 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-22)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.557 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario, vaccinazioni al 142021. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino del 14L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 142021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 17.246 Tamponi eseguiti: 160.585 Nuovi decessi: 522 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-22)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.557 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: ...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 14.242 nuovi contagi e 616 morti nelle ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : #Covid, sono 17.246 i #tamponi #positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del minister… - RaiNews : Nuovo record di morti per coronavirus in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.244 decessi, superan… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 160.585 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - folucar : RT @ultimoranet: #Coronavirus, 17.246 contagiati, 522 morti e 20.115 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. 896.498 le persone vaccinate in… -