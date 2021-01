Coronavirus ultime notizie | patrimoniale conto corrente in vista?

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo spettro di unaapplicata al nostro, un prelievo forzoso simile a quello già avvenuto nel 1992 a opera del governo Amato, aleggia sulle teste degli italiani. A fronte dell’emergenza, il Paese sta reagendo alzando il debito pubblico per fornire aiuti, sussidi e sostegni economici alle famiglie in difficoltà e alle imprese che non solo hanno dovuto sospendere le proprie attività durante il periodo di lockdown, ma faticheranno anche (e non poco) a ripartire. Viste le recenti tensioni con Bruxelles, è chiaro che il fantasma di unasi fa sempre più concreto, anche se la politica non ne parla apertamente., quanto ...

PORDENONE - Ventidue le vittime in regione, a cui si devono aggiungere nove decessi pregressi, verificatisi tra il 9 e il 31 dicembre. In provincia sette morti, a cui si aggiunge il decesso ...PORDENONE E UDINE - Con ogni probabilità, non sarà come in autunno. La zona arancione che sta per essere decretata per il Friuli Venezia Giulia (al 99 per cento da ...