Coronavirus, terapie intensive in aumento, soglia critica in 10 Regioni. Cartabellotta: «Subito il lockdown duro» – Il rapporto Gimbe (Di giovedì 14 gennaio 2021) Arriva con un trend di nuovo in aumento il rapporto settimanale della Fondazione Gimbe sui dati da Coronavirus in Italia. Dal 6 gennaio al 12 gennaio sono stati registrati 121.644 casi positivi contro i 114.132 della settimana precedente, con una percentuale di incremento pari al 6,6%. Sul rapporto tra positivi e casi testati si assiste invece a un leggero calo: dal 30,4% al 29,5%, in parallelo a un aumento dei tamponi effettuati con quasi 90 mila tamponi totali e 36 mila persone testate in più. FONDAZIONE Gimbe I nuovi casi giornalieri di infezione da Coronavirus in Italia a partire dal 1 settembre 2020 al 13 gennaio 2021 FONDAZIONE Gimbe Casi testati e percentuale di casi testati positivi per giorno Cresce la pressione ...

