Coronavirus | scostamento bilancio sale a 32 miliardi

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, lo scostamento di bilancio sul tavolo del Cdm sale a 32 miliardi. Inizialmente si era parlato di una richiesta al Parlamento di 24 miliardi, poi i numeri sono saliti fino a raggiungere quota 32. Il nuovo scostamento andrà a coprire il nuovo dl ristori, ma anche la Cig, risorse per vaccini e sanità.Inoltre nella riunione in corso si valuta anche una mini-proroga dell'invio delle cartelle esattoriali.

Covid, le Regioni: bene il Governo su vaccini e ristori, preoccupati dallo stop all'asporto

Così Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni ha sintetizzato l'esito del confronto odierno con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri ...

