Coronavirus | quasi un milione di dosi di vaccinazioni finora | Campania in testa

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono 960.838 ledi vaccini Pfizer e Moderna somministrate fino a questo momento in tutta Italia. In due settimane di campagna vaccinale hanno ricevuto la prima dose di vaccino 581.439 donne e 359.815 uomini in tutto il paese. Sono 728.038 lesomministrate a personale sanitario in tutto il paese, a fronte di 79.938 ospiti delle Rsa e 152.862 di personale non sanitario. La fascia d’età più vaccinata è quella tra i 50 e i 59 anni, seguita da quella tra i 40 e i 49 anni. Lacontinua a guidare la classifica delle regioni “virtuose” con il 92,4% diutilizzate, seguita da Veneto (78,4%), Umbria (78%) ed Emilia Romagna (76,2%). Alle ultime posizioni restano Calabria (39,4% diusate), Basilicata (45%) e la provincia autonoma di Trento (54%). A livello internazionale ...