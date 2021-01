Coronavirus: ok Cdm a proroga invio cartelle esattoriali a 31 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al dl ‘ponte’ che proroga al 31 gennaio lo stop all’attività di riscossione, invio di cartelle esattoriali compreso. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 15 gen. (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al dl ‘ponte’ cheal 31lo stop all’attività di riscossione,dicompreso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Via libera dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi alla relazione per la richiesta di scostamento di bilancio da sottoporre al Parlamento per un totale di 32 mi ...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, lo scostamento di bilancio sul tavolo del Cdm sale a 32 miliardi. Inizialmente si era parlato di una richiesta al Parlamento di 24 miliardi, ...

