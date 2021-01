Coronavirus, nuovo record di morti in Germania: 1.244 in 24 ore. Il vaccino cinese CoronaVac efficace al 50%: lo studio in Brasile abbassa di Pechino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Germania ANDERSEN / AFP La cancelliera tedesca Angela MerkelLa Germania segna un nuovo record sul numero delle vittime di Coronavirus, con 1.244 decessi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’Istituto Roberto Koch, l’ultimo picco di vittime era stato registrato l’8 gennaio, quando erano stati rilevati in un giorno 1.188 morti. Mentre il Paese mantiene ancora un sostanziale lockdown, restano alti anche i dati sulle nuove infezioni, con 25.164 nuovi casi. Numeri che portano l’indice di incidenza dei nuovi contagi a 151,2 per ogni 100 mila abitanti, ben lontano dall’obiettivo di 50 ogni 100 mila abitanti che il governo si è prefissato per concedere allentamenti sulle misure di contenimento dei contagi. Brasile EPA/Sebastiao Moreira Il governatore di San ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021)ANDERSEN / AFP La cancelliera tedesca Angela MerkelLasegna unsul numero delle vittime di, con 1.244 decessi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati dell’Istituto Roberto Koch, l’ultimo picco di vittime era stato registrato l’8 gennaio, quando erano stati rilevati in un giorno 1.188. Mentre il Paese mantiene ancora un sostanziale lockdown, restano alti anche i dati sulle nuove infezioni, con 25.164 nuovi casi. Numeri che portano l’indice di incidenza dei nuovi contagi a 151,2 per ogni 100 mila abitanti, ben lontano dall’obiettivo di 50 ogni 100 mila abitanti che il governo si è prefissato per concedere allentamenti sulle misure di contenimento dei contagi.EPA/Sebastiao Moreira Il governatore di San ...

RaiNews : Nuovo record di morti per coronavirus in Germania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.244 decessi, superan… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, trovato nuovo paziente 1: una donna milanese di 25 anni, positiva al #Covid a novembre 2019 #ANSA - RegioneER : ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimen… - Torrechannelit : Emergenza Coronavirus – Zona bianca, stop asporto per i bar dopo le 18 e divieto di spostamenti tra Regioni: in arr… - RedazioneLaNews : #Milano Zona bianca (ovvero tutto aperto) col nuovo Dpcm: quando potrebbe arrivarci la Lombardia -