Coronavirus | news 17 246 nuovi casi e 522 morti Sale tasso di positività 10 | 7%

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Dimnuiscono le terapie intensive (-22) e i ricoveri ordinari (-415). Via libera dal governo allo scostamento di bilancio fino a 32 miliardi: ora toccherà al aprlemtno approvarlo. Definita la bozza del nuova dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Oltre 896 mila le vaccinazioni somministrate finora in Italia. Attesa per le nuove classificazioni delle regioni: 12 quelle a rischio alto