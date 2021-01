Coronavirus, nel Lazio Rt sopra 1: verso la zona arancione (Di giovedì 14 gennaio 2021) commenta Con un Rt poco sopra l'1 il Lazio si avvia a diventare zona arancione. Lo rende noto l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Da quando sono state introdotte le zone di rischio, il Lazio è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) commenta Con un Rt pocol'1 ilsi avvia a diventare. Lo rende noto l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato. Da quando sono state introdotte le zone di rischio, ilè ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo / Primo morto in Cina dopo 8 mesi. In Australia quarantena in miniera? la Repubblica Ferrara, il coronavirus non arretra: altri sei decessi e 110 nuovi positivi

FERRARA. Sei decessi, sei nuovi ricoveri (di cui uno in terapia intensiva) e 110 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ferrara. Nel bollettino sanitario di oggi, 14 gennaio, si registrano anch ...

Covid-19, l'Oms: si colmino disuguaglianze sui vaccini tra paesi

Roma, 14 gen. (askanews) - Mentre il numero di casi di Covid-19 continua a crescere a livello globale dall'Organizzazione mondiale della ...

