Coronavirus, Musumeci: “Sicilia zona rossa per due settimane” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per due settimane la “zona rossa” in Sicilia”. Lo ha appena dichiarato il presidente della Regione, Nello Musumeci. “L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma e, ove la Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Alla luce dell’aumento dei contagi, che è ulteriormente progredito rispetto alla scorsa settimana, abbiamo sottoposto al governo centrale la proposta di dichiarare per duela “” in”. Lo ha appena dichiarato il presidente della Regione, Nello. “L’istanza sarà valutata nella cabina di regia convocata per domani a Roma e, ove la

Regione_Sicilia : #Covid19: ordinanza di @Musumeci_Staff, ecco le nuove restrizioni - - SVizzola : RT @Regione_Sicilia: Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia - https://t.… - Simone11372950 : RT @Regione_Sicilia: Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia - https://t.… - Musumeci_Staff : RT @Regione_Sicilia: Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia - https://t.… - maria_grazia87 : RT @Regione_Sicilia: Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia - https://t.… -