Coronavirus, Musumeci rompe gli indugi; "Conte dichiari la Sicilia zona rossa o firmo io l'ordinanza" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua il caos Coronavirus in Sicilia.Coronavirus Italia, il bollettino del 14 gennaio 2021: 17.246 nuovi casi, 522 i decessiL'isola si conferma - anche in seguito al bollettino odierno - una delle regioni più in difficoltà per questa seconda ondata di contagi. Il grave prosieguo della pandemia sta mettendo in seria difficoltà L'intera Trinacria, con il numero uno della Regione Nello Musumeci che - vista la situazione piuttosto grave e complicata - avrebbe comunicato tramite canali social l'intenzione di estendere la zona rossa all'intera Sicilia. Secondo le sue parole, il Presidente Siciliano avrebbe espresso la ferma volontà di dichiarare uno stato di emergenza ben più largo di quello attualmente in vigore, aumentando le restrizioni interne anche ...

