Coronavirus: Moderna, 'risultati su efficacia vaccino in 12-18enni entro 2021' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - L'azienda americana Moderna che ha prodotto il vaccino anti Covid-19 mRna-1273, la cui efficacia è del 94,1% nel prevenire l'infezione sintomatica da Sars-CoV-2, ha avviato "le sperimentazioni cliniche negli Stati Uniti per valutare l'efficacia del vaccino nella fascia di popolazione 12-18 anni" al momento esclusa dalle vaccinazioni. Lo ha sottolineato all'Adnkronos Salute la stessa Moderna, che assicurerà all'Unione europea 160 milioni di dosi di vaccino, distribuite nel 2021. All'Italia sono già arrivate le prime 47mila dosi. Moderna si aspetta "di essere in grado di supportare l'uso del vaccino negli adolescenti prima della fine dell'anno scolastico 2021, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - L'azienda americanache ha prodotto ilanti Covid-19 mRna-1273, la cuiè del 94,1% nel prevenire l'infezione sintomatica da Sars-CoV-2, ha avviato "le sperimentazioni cliniche negli Stati Uniti per valutare l'delnella fascia di popolazione 12-18 anni" al momento esclusa dalle vaccinazioni. Lo ha sottolineato all'Adnkronos Salute la stessa, che assicurerà all'Unione europea 160 milioni di dosi di, distribuite nel. All'Italia sono già arrivate le prime 47mila dosi.si aspetta "di essere in grado di supportare l'uso delnegli adolescenti prima della fine dell'anno scolastico, a ...

