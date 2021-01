Coronavirus | Misiani | ' intervento specifico per settori turismo invernale e montagna'

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Nel futuro decreto ristori "è necessario stanziare ulteriori risorse per il mondo imprenditoriale e per fare alcuni interventiali: io e la viceministra Laura Castelli abbiamo incontrato il mondo dele degli impianti sciistici, un settore colpito duramente dalle chiusure di dicembre. Crediamo che meriti un ragionamento e un; ci sono alcuniper i quali è necessario andare al di là dell'del ristoro perequativo". Lo ha detto il viceministro dell'Economia, Antonio, al Forum dei Commercialisti organizzato da Italia Oggi.

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Nel futuro decreto ristori "è necessario stanziare ulteriori risorse per il mondo imprenditoriale e per fare alcuni interventi settoriali: io e la viceministra Laura Cast ...