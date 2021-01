Coronavirus, l'Oms: "Con quarantena di 14 giorni meno rischi". Speranza: "Valutiamo riduzione" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonostante molti Paesi europei valutino una possibile riduzione del periodo di quarantena, l'Oms difende la raccomandazione di una quarantena di 14 giorni per prevenire la trasmissione del virus . Lo ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonostante molti Paesi europei valutino una possibiledel periodo di, l'Oms difende la raccomandazione di unadi 14per prevenire la trasmissione del virus . Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Oms Coronavirus oggi: a Wuhan il team Oms che indaga sull’origine del Covid Il Sole 24 ORE Primo decesso dopo 8 mesi e picco contagi in Cina, mentre esperti Oms arrivano a Wuhan per indagare

La squadra di esperti internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che dovrà indagare sull'origine della pandemia di Covid-19, è arrivata a Wuhan, in Cina, da Singapore. Lo ...

Cina, primo morto per Covid dopo 8 mesi

Intanto arrivano a Wuhan i 10 esperti della task force dell’Oms che lavoreranno per ricostruire l’origine e la diffusione iniziale del virus ...

