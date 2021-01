Coronavirus Lombardia, oggi 2.587 casi e 72 morti: Milano oltre quota 600 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 2.587 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 gennaio. Si registrano altri 72 morti. Sale così a 508.224 il totale dei casi nella regione dall'inizio dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 2.587 i nuovi contagi diinsecondo il bollettino di, 14 gennaio. Si registrano altri 72. Sale così a 508.224 il totale deinella regione dall'inizio dell'...

