Coronavirus, la variante brasiliana potrebbe 'resistere' al vaccino (Di giovedì 14 gennaio 2021) Allerta : dal Regno Unito lanciano il possibile allarme. Un nuovo ceppo del Coronavirus, la cosiddetta variante brasiliana, avrebbe il potenziale per eludere i vaccini. È la terza nuova variante emersa negli ultimi due mesi, che si aggiunge a una identificata nel Regno Unito e un'altra in Sud L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

E' stato identificato il primo caso di variante inglese in un ragazzo di 25 anni rientrato dall’Inghilterra il 18 dicembre scors ...

E’ stato identificato il primo caso di variante inglese del virus da Sars-CoV-2 in un ragazzo di 25 anni rientrato dall’Inghilterra il 18 dicembre scorso.

