Coronavirus | la finanza al ministero della Salute | caccia al piano pandemico

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe De Lorenzo Le Fiamme Gialle negli uffici del, dell'Iss e dell'Ats di Bergamo. Acquisizioni anche negli uffici dell'assessorato al Welfare di Regione Lombardia Si muove la procura di Bergamo. Alle 9.30 di stamattina la Guardia didi Bergamo è entrata alper acquisire documenti in merito alla diffusione dell'epidemia di. I militari cercano informazioni sulitaliano, fermo al 2006, riconfermato nel 2016 ma mai veramente aggiornato nonostante le indicazioni dell'Oms. Le Fiamme Gialle si sono presentate negli uffici delall'Eur e in viale Lungotevere Ripa 1, ma anche alla sede dell'Istituto superiore di sanità. La questione del ...

Corriere : Inchiesta sull’epidemia. La Finanza acquisisce atti al ministero della Salute e all’Ats - repubblica : Coronavirus, inchiesta di Bergamo: guardia di finanza al ministero della Salute - Notiziedi_it : Coronavirus, inchiesta di Bergamo: guardia di finanza al ministero della Salute - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, inchiesta di Bergamo: guardia di finanza al ministero della Salute - LevyGalanti : RT @Corriere: Inchiesta sull’epidemia. La Finanza acquisisce atti al ministero della Salute e all’Ats -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus finanza

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Lucca. Più controlli nei luoghi della movida e una maggiore rapidità di intervento da parte delle forze dell’ordine. Sono queste le principali novità emerse dal comitato per l’ordine e la sicurezza pu ...Il 2020 è stato un anno da incorniciare per Swissquote: il gruppo attivo nei servizi finanziari su internet ha realizzato ricavi per 315 milioni di franchi, in netta crescita rispetto ai 231 milioni d ...