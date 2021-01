Coronavirus, la curva ancora in salita: 256 nuovi casi e quattro morti in provincia (Di giovedì 14 gennaio 2021) quattro decessi e 256 nuovi casi. Il bollettino della Asl di oggi, 14 gennaio, segnala ancora un considerevole aumento di contagi rispetto alla flessione che si intravedeva nei giorni scorsi. Sono ben ... Leggi su latinatoday (Di giovedì 14 gennaio 2021)decessi e 256. Il bollettino della Asl di oggi, 14 gennaio, segnalaun considerevole aumento di contagi rispetto alla flessione che si intravedeva nei giorni scorsi. Sono ben ...

StefaniaFalone : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE 6-12 gennaio ??Tutte le curve in aumento ??A breve termine no effetti #vaccino ??Serve una stretta immediat… - Cartabellotta : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE 6-12 gennaio ??Tutte le curve in aumento ??A breve termine no effetti #vaccino ??Serve una stretta immediat… - WRicciardi : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE 6-12 gennaio ??Tutte le curve in aumento ??A breve termine no effetti #vaccino ??Serve una stretta immediat… - cleliacontini : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE 6-12 gennaio ??Tutte le curve in aumento ??A breve termine no effetti #vaccino ??Serve una stretta immediat… - Dagherrotipo1 : RT @LucaGattuso: La curva degli attualmente positivi al #coronavirus. Il grafico è dall'inizio dell'epidemia ad oggi giorno per giorno. #CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus curva La curva Covid è in calo da due settimane ma il Veneto sarà arancione a rischio alto Il Mattino di Padova Covid, in Sicilia numeri da paura: ecco perché la zona rossa è inevitabile

Pressing dei sindaci, il governatore aspetta il Dpcm. E se tutta l’Isola non sarà in rosso c’è già la lista dei comuni da “chiudere”: Palermo subito, ma non Catania . Scuola, lunedì la scelta ...

Coronavirus: nuovo rialzo dei contagi e 24 decessi in Puglia

I ricoveri in provincia di Brindisi. In provincia di Brindisi sono 71 le persone attualmente ricoverate fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. La provincia di Brindisi, con 87 casi, è quella in cui si ...

Pressing dei sindaci, il governatore aspetta il Dpcm. E se tutta l’Isola non sarà in rosso c’è già la lista dei comuni da “chiudere”: Palermo subito, ma non Catania . Scuola, lunedì la scelta ...I ricoveri in provincia di Brindisi. In provincia di Brindisi sono 71 le persone attualmente ricoverate fra gli ospedali di Brindisi e Ostuni. La provincia di Brindisi, con 87 casi, è quella in cui si ...