CORONAVIRUS ITALIA, BOLLETTINO 14 GENNAIO/ Ministero Salute: 522 morti, 17246 casi (Di giovedì 14 gennaio 2021) BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, i dati sull'emergenza sanitaria aggiornati al 14 GENNAIO 2021: 522 morti, 17.246 nuovi casi e calo di 415 ricoverati Covid Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021), i dati sull'emergenza sanitaria aggiornati al 142021: 522, 17.246 nuovie calo di 415 ricoverati Covid

sole24ore : L’Italia dopo il coronavirus: un paese impoverito e con politica inadeguata - Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - Agenzia_Ansa : #Covid, sono 17.246 i #tamponi #positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del minister… - Agenpress : Coronavirus in Italia: 17.246 nuovi contagi e 522 morti - ottopagine : Coronavirus, 17.246 nuovi casi e 522 decessi in 24 ore -