Coronavirus in Veneto, 2.076 nuovi positivi e 101 morti in 24 ore. Zaia: «Dal 15 gennaio tamponi rapidi nel bollettino nazionale» – Il video

In Veneto si contano 2.076 nuovi positivi al Coronavirus e 101 morti nelle ultime 24 ore. L'incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 14 gennaio è del 5,04%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 41.197 tamponi effettuati), mentre l'Istituto superiore di sanità finora prende in considerazione solo i primi a livello nazionale. Il totale dei contagiati in Veneto dall'inizio dell'epidemia tocca così quota 293.795, quello dei decessi arriva a 7.785. I ricoverati attuali sono 3.220, di cui 351 in terapia intensiva (-9) e 2.869 in area non critica (-119). Per quanto riguarda invece i vaccini, le dosi somministrate sono 87.147

Bollettino Veneto Coronavirus oggi 14 gennaio

