Coronavirus, in Veneto 2.076 nuovi positivi e 101 decessi (Di giovedì 14 gennaio 2021) commenta IPA E' di 2.076 nuovi positivi (ieri 1.884) e di 101 morti (ieri 91) in 24 ore il bilancio della pandemia di Coronavirus in Veneto. Lo riporta il bollettino di Azienda Zero. I contagiati da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) commenta IPA E' di 2.076(ieri 1.884) e di 101 morti (ieri 91) in 24 ore il bilancio della pandemia diin. Lo riporta il bollettino di Azienda Zero. I contagiati da ...

