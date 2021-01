Coronavirus in Toscana: 14 morti, oggi 14 gennaio. E 424 nuovi contagi. Vaccinate oltre 57mila persone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 14 i morti per Coronavirus, oggi, 14 gennaio, in Toscana. Si tratta di 8 uomini e 6 donne con età media di 78 anni. mentre sono 424 i nuovi contagi, con età media di 48 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). Complessivamente, da inizio pandemia, i positivi sono saliti a 126.564. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 113.949 (90% dei casi totali) Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 14 iper, 14, in. Si tratta di 8 uomini e 6 donne con età media di 78 anni. mentre sono 424 i, con età media di 48 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più). Complessivamente, da inizio pandemia, i positivi sono saliti a 126.564. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 113.949 (90% dei casi totali)

SusannaCeccardi : Aghi troppi grandi, siringhe sbagliate e difficili da maneggiare. Le prime forniture di siringhe inviate dal super-… - regionetoscana : #covid19 #coronavirus Online il nuovo portale per seguire in tempo reale l'andamento della campagna di vaccinazione… - uslnordovest : #BOLLETTINO #Coronavirus #14gennaio ? NUOVI CASI: 119 ? GUARITI: 39.939 (+242) ? DECEDUTI: 4 ?? RICOVERI: 253 (264… - NoiTv : Coronavirus, 424 nuovi casi in Toscana e 14 decessi - max70gub : RT @LMtredici: #coronavirus #toscana 14/1 diagnosi 424 (Ieri 507) deced 14 guariti 551 Ti -8 Ricoveri -15 Tamp 9247 4.59%pos (Ieri 10258… -