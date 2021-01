Coronavirus: in Lombardia ieri quasi 22mila vaccinazioni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di ieri, sono state eseguite 21.837 vaccinazioni anti covid. Lo fa sapere la Regione. Il dato complessivo sale quindi a 126.648 somministrazioni dall'inizio della campagna. In rapporto alle dosi consegnate è stato superato ampiamente il 50%. "Questo numero comprende anche 362 vaccinazioni effettuate nei giorni scorsi e rendicontate ieri", aggiunge la Regione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Nelle strutture sanitarie della, nella giornata di, sono state eseguite 21.837anti covid. Lo fa sapere la Regione. Il dato complessivo sale quindi a 126.648 somministrazioni dall'inizio della campagna. In rapporto alle dosi consegnate è stato superato ampiamente il 50%. "Questo numero comprende anche 362effettuate nei giorni scorsi e rendicontate", aggiunge la Regione.

