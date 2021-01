Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 14 gennaio: 522 morti e 17.246 casi in più. Oltre 20mila guariti (Di giovedì 14 gennaio 2021) in Italia , il bollettino di giovedì 14 gennaio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.246 con 160.585 tamponi (ieri erano stati 15.774 con 175.429 tamponi ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) in, ildi14del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.246 con 160.585 tamponi (ieri erano stati 15.774 con 175.429 tamponi ...

sole24ore : L’Italia dopo il coronavirus: un paese impoverito e con politica inadeguata - Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - Agenzia_Ansa : Sono 17.246 i #tamponi positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della… - LuigiF97101292 : RT @you_trend: ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 896.498 Variazione rispetto alle 17 di ieri: +95.768… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Sono 160.585 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… -