CORONAVIRUS IN ITALIA, IL BOLLETTINO DEL 14 GENNAIO: PIÙ CONTAGI E MENO TAMPONI (Di giovedì 14 gennaio 2021) I DATI DI OGGI DEL CORONAVIRUS Aumentano i CONTAGI da CORONAVIRUS nonostante diminuiscano i TAMPONI. Di conseguenza, aumenta il tasso di positività: 10,7% (+1,7% rispetto a ieri). GLI AGGIORNAMENTI In 24h 17.246 positivi su 160.585 test effettuati. Rispettivamente, +1.472 infetti e -14.844 TAMPONI di differenza in base alle notizie arrivate ieri, 13 GENNAIO. Inoltre diminuiscono le terapie intensive, -22. Scende anche il numero dei ricoveri, -415 persone ricoverate da ieri a oggi. Contemporaneamente, diminuisce il numero dei guariti, 20.115 (-417 rispetto ai dati del 13 GENNAIO). In 24h sono morte 522 persone a causa del Covid-19 in ITALIA.

