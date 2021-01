Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo stato della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base dei dati del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Aggiornamento quotidiano Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo stato della diffusione di Covid-19 nel nostro Paese sulla base deidel Ministero della Salute e della Protezione Civile. Aggiornamento quotidiano

sole24ore : L’Italia dopo il coronavirus: un paese impoverito e con politica inadeguata - Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - Agenzia_Ansa : Sono 17.246 i #tamponi positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 17.246 casi e 522 morti - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ?? Sono 17.246 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le v… -