Coronavirus in Italia, bollettino 14 gennaio: 17.246 casi su 160.585 tamponi, 522 morti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 17.246 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 15.774), a fronte di 160.585 tamponi giornalieri effettuati (ieri 175.429), con la percentuale di positivi che sale al 10,7% (ieri 8,99%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 14 gennaio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 522 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.557 (-22), con 164 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

