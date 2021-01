Coronavirus, in Italia 17.246 nuovi casi Le vittime sono 522, i tamponi 160 mila (Di giovedì 14 gennaio 2021) I dati del 14 gennaio nel bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 10,7%. Effettuati 160.585 tamponi. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 14 gennaio 2021) I dati del 14 gennaio nel bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 10,7%. Effettuati 160.585. Calano i ricoveri e le terapie intensive.

