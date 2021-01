Coronavirus, in Italia 17.246 casi su 160.585 tamponi e altri 522 decessi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 17.246 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, a fronte di 160.585 tamponi processati. Il tasso di positività odierno si attesta al 10,7%, in aumento dell'1,7% rispetto a ieri. Nelle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono 17.246 i nuovidiregistrati in, a fronte di 160.585processati. Il tasso di positività odierno si attesta al 10,7%, in aumento dell'1,7% rispetto a ieri. Nelle ...

sole24ore : L’Italia dopo il coronavirus: un paese impoverito e con politica inadeguata - Internazionale : “La crisi scoppia nel momento peggiore possibile per il paese, che lotta per arginare la pandemia di coronavirus e… - Agenzia_Ansa : Sono 17.246 i #tamponi positivi al #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della… - Ossmeteobargone : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Soverato : Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 17.246 nuovi casi e 522 morti -