A partire dal 18 gennaio tutti coloro che arriveranno in Francia da paesi extra-europei dovranno presentare i risultati di un test ...

Coronavirus in Francia: il coprifuoco viene anticipato alle 18

Il coprifuoco in Francia attualmente comincia alle 20.00 ma sarà anticipato da sabato prossimo alle 18 su tutto il territorio nazionale.

