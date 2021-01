Coronavirus, i numeri in chiaro. Paolotti (Isi): «Tra tre mesi rischiamo che la situazione sia fuori controllo» (Di giovedì 14 gennaio 2021) In Italia sono 17.246 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati con il consueto monitoraggio giornaliero. I dati, diffusi nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile arrivano a fronte di 160.585 nuovi tamponi effettuati. Sono poi 522 i nuovi decessi; ieri le vittime erano state 507. Il totale delle vittime da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono state 80.848. Il computo totale dei casi raggiunge quota 2.336.279. I ricoveri, oggi – 14 gennaio – sono in tutto 23.110. Sono invece 2.557 i pazienti in terapia intensiva; di questi, 164 hanno fatto il loro ingresso in reparto nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi sale a quota 1.694.051. «I numeri sono sempre troppo alti», spiega a Open Daniela Paolotti, ricercatrice della Fondazione Isi. Dottoressa, qual è la ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 gennaio 2021) In Italia sono 17.246 i nuovi casi di positività alindividuati con il consueto monitoraggio giornaliero. I dati, diffusi nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile arrivano a fronte di 160.585 nuovi tamponi effettuati. Sono poi 522 i nuovi decessi; ieri le vittime erano state 507. Il totale delle vittime da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono state 80.848. Il computo totale dei casi raggiunge quota 2.336.279. I ricoveri, oggi – 14 gennaio – sono in tutto 23.110. Sono invece 2.557 i pazienti in terapia intensiva; di questi, 164 hanno fatto il loro ingresso in reparto nella giornata di oggi. Il totale dei guariti e dei dimessi sale a quota 1.694.051. «Isono sempre troppo alti», spiega a Open Daniela, ricercatrice della Fondazione Isi. Dottoressa, qual è la ...

Sono 424 i positivi in più rispetto a ieri, 13 gennaio, su un totale, da inizio epidemia, pari a 126.564 unità. Coronavirus in Toscana: i casi positivi. Di seguito i casi di positività sul territorio ...

Oggi sono stati eseguiti i tamponi col numero dei giocatori positivi al covid-19 superiore a cinque. Impossibile quindi giocare la gara di domenica contro la capolista Monterosi. La partita è stata ri ...

