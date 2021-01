Coronavirus | guarito il sindaco della città di Campagna

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Buone notizie dalla cittadina di, nella Valle del Sele, dove ilRoberto Monaco, che nei giorni scorsi era risultato positivo al, è. In isolamento domiciliare da circa due settimane, Monaco era risultato positivo dopo essere entrato in contatto con un suo assessore comunale risultato contagiato e ricoverato in ospedale. Oggi pomeriggio finalmente per ildiè arrivata la buona notizia: gli ultimi tamponi effettuati dall'Asl hanno dato esito negativo. Il primo cittadino, che per tutto il periodo del contagio ha lavorato da casa, ora può ritornare in Municipio.