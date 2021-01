Coronavirus | bozza Dpcm | verso stretta movida | stop asporto dopo le 18**

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) –sullaconfermata nelladelche dovrebbe essere adottata, a ore, dal premier Giuseppe Conte. Per bar, enoteche ed altre attività commerciali che vendono bevande e alcolici scatta infatti il divieto di vendita daalle 18. “Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 (bar e esercizi specializzati nella vendita al dettaglio di bevande e alcolici, ndr) – si legge nel testo – l’è consentito esclusivamente fino alle 18”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Sull'edizione on line del Corriere della Sera spunta la bozza del nuovo Dpcm allo studio del Governo: "Impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio 2021, musei aperti in zona gialla, chiuse le palestre ...